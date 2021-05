Concurso PF: locais de prova estão disponíveis para consulta

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)



Na noite desta terça-feira (18/5), o Cebraspe liberou a consulta ao local de prova do concurso público da Polícia Federal (PF). A divulgação ocorreu conforme o cronograma. A aplicação das provas objetivas deve acontecer no próximo domingo (23/5).





Os candidatos inscritos no certame podem consultar os locais de provas por meio do site da banca a partir do preenchimento dos dados pessoais. Em função da pandemia de covid-19, os organizadores irão implementar uma série de protocolos sanitários.





Os exames para escrivão, agente e papiloscopista terão duração de quatro horas e meia e serão aplicadas a partir das 14h. Já os inscritos para preencher o cargo de delegado, realizarão a prova objetiva pela manhã, às 8h, com duração de três horas e meia. Enquanto o exame discursivo, tem início a partir das 15h.

Consulte o seu local de provas clicando aqui









O concurso

O concurso oferece 1.500 vagas para escrivão, agente, delegado e papiloscopista. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é a banca organizadora.





Os salários variam de R$ 12.522,50 a R$ 23.692,74 e podem ser concorridos por candidatos com nível superior em qualquer área de formação (exceto o posto de delegado que exige graduação em direito, especificamente).

As provas do concurso público foram adiadas, por conta da pandemia do novo coronavírus.