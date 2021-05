Segurança pública: Ceará sanciona leis para realização de concursos

Vice-governadora Izolda Cela e governador Camilo Santana (foto: Reprodução/ Instagram)

O governador do Ceará, Camilo Santana, sancionou, nesta segunda-feira (17/5), duas leis que autorizam a realização de concursos na área de Segurança Pública. Os dispositivos legais irão possibilitar a contratação de pessoal para a Polícia Militar (2.200), Polícia Civil (500) e Perícia Forense (170), além da convocação de 204 aprovados na última seleção do Corpo de Bombeiros.





De acordo com o chefe do Executivo federal, o próximo edital a ser lançado é o para o concurso para Perícia Forense (Pefoce). A previsão é que o documento seja publicado no Diário Oficial do Estado até sexta-feira.





“O objetivo desses concursos é fortalecer a segurança pública. Temos investido nas pessoas e na importância de uma boa formação. Mesmo no momento difícil que o Brasil vive, o estado do Ceará está fazendo investimentos importantes para garantir uma segurança melhor à população”, destacou Santana.





Durante o anúncio, publicado nas redes sociais, Sandro Caron, secretário de Segurança Pública e Defesa Social, afirmou que este será o maior concurso da história da Pefoce.





“Teremos um incremento de 40% do nosso efetivo. E, com o investimento nesses profissionais, seja na seleção, na capacitação ou na valorização como vem sendo feito, teremos uma melhora muito grande nos serviços prestados”, completou.