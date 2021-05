PMAL abre concurso com 1.060 vagas para soldados e oficiais

(foto: PMAL/Divulgação) Saiu! O edital de abertura do concurso público da Polícia Militar de Alagoas (PMAL) para soldados e oficiais já pode ser consultado no site da banca organizadora, Cebraspe! O certame oferta 1060 vagas de nível médio, sendo 1.000 para soldados e 60 para oficiais.





Para participar, além de ensino médio completo, os interessados devem possuir de 18 a 30 anos, altura mínima de 1,65 para homens e 1,60 para mulheres e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. Os contratados receberão remuneração de R$4.250,06 (soldado) e R$2.768,17 (oficial).





Inscrições e etapas

As inscrições poderão ser feitas de 25 de maio a 28 de junho pelo site do Cebraspe , com pagamento de taxa no valor de R$ 95. Candidatos desempregados, hipossuficientes e doadores de sangue terão direito à solicitação de isenção, de 24 de maio a 7 de junho pelo portal de inscrições.





A prova objetiva, primeira etapa do concurso, está prevista para ser aplicada em 15 de agosto. A avaliação contará com questões sobre conhecimento básico (português, matemática, informática e, para o cargo de oficial, inglês) e conhecimentos específicos do cargo designado.





A prova terá duração de 4 horas e 30 minutos para a carreira de oficial. Candidatos ao cargo de soldado terão até 3 horas e 30 minutos para completar a avaliação. Os locais de prova serão divulgados em 5 de agosto.





Os inscritos também passarão por teste de aptidão física, avaliação médica das condições de saúde física e mental, avaliação psicológica, comprovação documental, investigação social e exame toxicológico.





O prazo de validade do concurso público será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.





*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer