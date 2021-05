Até R$ 5,2 mil: prefeitura em SP abre seleção para todos os níveis de escolaridade

Há chances para ajudante geral, merendeiro, motorista, servente, agente de controle às endemias, técnico em enfermagem, educador de creche, enfermeiro, médico clínico geral, nutricionista e professor de diversas áreas. Os contratados receberão salário que varia de R$ 984,89 a R$ 5.295 para jornada semanal de 20 a 44 horas por semana.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação (Indec) até às 23h59 de 7 de junho. Há taxa de participação de R$ 50 a R$ 75. Candidatos hipossuficientes podem solicitar a isenção do valor até às 18h de 18 de maio.