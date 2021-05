Grupo Boticário abre inscrições para programa de estágio

O programa eliminou a exigência da língua inglesa, estimulando maior diversidade e equidade (foto: Grupo Boticário/Divulgação)



O Grupo Boticário abre inscrições para processo seletivo de seu programa de estágio 2021. Até o dia 28 de maio, estudantes de todo o Brasil que queiram transformar o mundo por meio da beleza terão a chance de se inscrever na segunda edição do "Geração B". Ao todo, serão 22 vagas em negócios, marketing & comunicação, operações, e pesquisa & desenvolvimento.





Estudantes de qualquer universidade do país podem se candidatar desde que estejam regularmente matriculados em um curso de ensino superior e cursando os últimos dois anos da graduação. Este é o único requisito do programa: formatura entre julho/2022 e julho/2023.





Lançado em 2020, o "Geração B" traz processos de seleção 100% virtuais e remotos, o que permite que estudantes de todo o Brasil participem. Além disso, o programa eliminou a exigência da língua inglesa, estimulando maior diversidade e equidade.









Como será o processo









Os interessados devem enviar um vídeo de até 1 minuto sobre uma situação pessoal ou profissional em que apostou em si mesmo, que fez a diferença. O vídeo deve ser acompanhado do cadastro na plataforma da Gupy: https://grupoboticario.gupy.io/





Os candidatos também terão a oportunidade de interagir com os atuais estagiários e líderes do Grupo Boticário. Uma série de treinamentos on-line e lives, além de cartilha virtual, foram preparados para garantir que todos os estudantes tenham acesso a informações importantes sobre o negócio e recebam dicas sobre as etapas da seleção.





#ContrateUmEstagiário





O Grupo Boticário faz parte do movimento #ContrateUmEstagiário. Similar ao #nãodemita, criado no início da pandemia, esse movimento une universidades e empresas e nasceu para levar esperança aos jovens universitários em um momento de incertezas sobre o futuro.