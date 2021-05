CREF do Maranhão abre inscrições de concurso com 80 vagas

(foto: Freepik) O novo concurso público do Conselho Regional de Educação Física do Maranhão (CREF/MA) está com inscrições abertas! O certame visa contratar 80 profissionais de níveis médio e superior para atuação em Imperatriz e São Luís.





Os contratados terão direito a salário inicial de R$ 1.567,50 a R$1.956,76, além de vale-alimentação no valor de R$ 958,23, plano de saúde, plano de cargos e salários e vale-transporte.





As oportunidades são para os cargos de auxiliar administrativo e agente de orientação e fiscalização. Vale ressaltar que, do número total de vagas, 20% são reservados a candidatos autodeclarados negros, enquantro outros 5% são para pessoas com deficiência.





Os interessados podem se inscrever pelo site do Instituto Quadrix até 14 de junho. A taxa é de R$ 52 para o nível médio e R$ 62 para o superior. Entretanto, candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção do valor até às 18h de 14 de maio.





A primeira etapa da seleção, composta por provas objetivas e escritas, está prevista para ser realizada em 25 de julho. A avaliação contará com questões sobre língua portuguesa, noções de informática e raciocínio lógico matemático. Candidatos de nível superior ainda passarão por avaliação de títulos como segunda etapa.

















*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer