Fapespa abre nova seleção para níveis médio e superior

(foto: Agência Pará/Divulgação)

A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), em Belém, anunciou a abertura de um novo processo seletivo com 14 vagas de níveis médio e superior. De acordo com o edital divulgado pela fundação, as inscrições poderão ser feitas apenas nesta sexta-feira (13/05).