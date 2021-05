Prefeitura em Goiás abre seleção com mais de 80 vagas

(foto: depositphotos)

Foi aberto, pela Prefeitura de Uruana (GO), um novo processo seletivo com 81 vagas imediatas e temporárias para profissionais de todos os níveis de escolaridade. De acordo com o edital , os contratados atuarão em jornada de 40 horas semanais para remuneração que varia de R$ 1.100 a R$ 1.554.