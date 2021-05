IBGE retifica cronograma de seleção com mais de 5 mil vagas

(foto: IBGE/Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou retificação da data de resultado final na prova objetiva e da divulgação dos gabaritos oficiais definitivos provas do processo seletivo simplificado referente à contratação temporária de 5.623 Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM) Agora, a divulgação do edital de resultado final da análise do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos médicos enviados pelas pessoas com deficiência, de resultado final na prova objetiva e de resultado final no processo seletivo simplificado, bem como divulgação dos gabaritos oficiais definitivos da prova objetiva, será em 31 de maio de 2021.Na mesma data, será feita a disponibilização da imagem do cartão resposta da prova objetiva.As vagas para agentes serão distribuídas em 520 municípios em todos os estados brasileiros. A remuneração para essa função é de R$ 1.387,50 e a jornada de trabalho de oito horas diárias, sendo 40 horas semanais.