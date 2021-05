Concurso para o Conselho Regional de Farmácia do Pará será reaberto

(foto: Divulgação) O Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cetap) anunciou a retomada do concurso público para o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará (CRF-PA). O certame estava previsto para acontecer em 12 de julho de 2020, mas precisou ser suspenso duas vezes para evitar a exposição dos participantes ao novo coronavírus.





“Assim que o atual cenário modificar-se, sendo ultrapassada essa fase crítica de propagação e disseminação da pandemia, e, além de tudo, sendo segura a realização da prova para todos, será designada nova data dando continuidade ao certame”, informa a nota divulgada pela banca.





De acordo com o comunicado, as novas informações serão publicadas em uma atualização do edital ainda no mês de maio. A expectativa é que a prova objetiva seja realizada em 17 de outubro de 2021.





O concurso oferta 23 vagas para jornada de trabalho de 40 horas semanais, em cargos de níveis médio e superior, nas funções de: Agente administrativo (11), Auxiliar Administrativo (4), Advogado (1), Farmacêutico Fiscal (6) e Secretário Executivo Bilíngue ou Trilíngue (1).