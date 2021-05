Tribunal de Contas do Amazonas abre 40 vagas de nível superior

(foto: Divulgação) O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) abriu um novo concurso público com 40 vagas de nível superior. Os salários são de R$ 8.328,77, para 30 horas de trabalho semanal.





As chances são para o cargo de auditor técnico de controle externo nas áreas de auditoria de tecnologia da informação (15); auditoria governamental (18); auditoria de obras públicas (5) e ministério público de contas (2).





As inscrições serão abertas a partir das 16h de 17 de maio até às 16h de 15 de junho , por meio do site da FGV Conhecimento, banca organizadora do certame. A taca é de R$ 185.





Os candidatos serão avaliados por meio de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada em 21 e 28 de julho de 2021, em dois períodos diferentes, no município de Manaus.





O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado pelo mesmo período, a critério do Tribunal.