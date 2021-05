Apex-Brasil abre seleção com salário de até R$ 7,6 mil para Brasília

(foto: Apex/Divulgação) A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) lançou uma nova seleção com oportunidades para os cargos de analistas - negócios internacionais, de nível superior, e assistente - apoio administrativo, de nível médio. O edital conta a oferta de uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva para lotação em Brasília/DF.





Os contratados deverão atuar em jornada de trabalho de 40 horas por semana. Profissionais do cargo de assistente receberão remuneração no valor de R$2.826,69, enquanto analistas terão como ganho R$7.654,75. Além do salário base, os aprovados terão direito a plano de assistência odontológica, auxílio-alimentação/refeição, auxílio-enfermidade, seguro de vida, plano de previdência complementar, entre outros benefícios.





Os contratos serão por prazo indeterminado e serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).





Inscrições e etapas

Os interessados poderão se inscrever das 10h de 10 de maio às 18h do dia 31 do mesmo mês, pelo site da banca Cebraspe . A taxa de participação varia de R$64,22 (assistente) a R$82,57 (analista).





Candidatos doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico poderão solicitar a isenção do pagamento pelo site de inscrições, de 10 a 17 de maio.





A seleção contará com provas objetivas, discursivas, oral e o exame de títulos. A primeira etapa, composta pelas provas objetivas e discursivas, será aplicada em 20 de junho e terá três horas de duração, na parte matutina. O exame será realizado em Brasília/DF.





A prova objetiva será constituída por 80 questões, sendo 40 distribuídas entre língua portuguesa, noções de gestão de projetos e processos, ética e conduta, legislação aplicada e normativos da Apex-Brasil e noções de informática; e 40 de conhecimentos específicos da carreira.





O prazo de validade da seleção terá duração de um ano e poderá ser prorrogado por mais um.





























*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer