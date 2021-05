Vagas da semana: mais de 5.835 chances abertas em concursos

(foto: Freepik)

A Secretaria de Educação do DF abriu um novo edital de processo seletivo para professores de educação básica, da carreira de magistério. São seis chances para exercício nos territórios culturais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia (Secec). A inscrição deverá ser realizada por meio do site www.sei.df.gov.br, no período de 28 de abril a 12 de maio. Saiba mais!





Rede Sarah

A Rede Sarah de Hospitais abriu processo seletivo com a oferta de três vagas para médicos ortopedistas. Os aprovados serão lotados em Brasília-DF e receberão salário no valor de R$ 17.172,81 durante o treinamento, que dura seis meses. Após o treinamento, o profissional deverá atuar em jornada de 44 horas semanais para remuneração de R$ 32.781,77. As inscrições estão abertas e seguem até 14 de maio. Saiba mais!





Cress-DF

O concurso público do Conselho Regional de Serviço Social 8ª Região (Cress-DF), com 45 vagas de níveis médio e superior, terá inscrições encerradas nesta segunda (10/5). As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Quadrix. Aprovados serão lotados no Distrito Federal e receberão salário de até R$ 3.800. Saiba mais!





BRB

O Banco de Brasília (BRB) divulgou o novo edital de concurso público com 100 vagas para o cargo de analista de tecnologia da informação. São 50 vagas para contratação imediata, além de mais 50 para formação de cadastro reserva. O salário é de R$ 8.142,00 e a carga horária é de seis horas diárias (30 horas semanais). As inscrições irão de 30 de maio a 15 de julho. Saiba mais!





Depen

A seleção conta com 107 oportunidades imediatas e outras 1.070 chances para formação de cadastro de reserva. O processo seletivo é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). As inscrições serão efetuadas até as 23h59 de 16 de maio de 2021, pela internet. Saiba mais





Apex-Brasil

O edital oferece uma vaga imediata e formação de cadastro de reserva para analista, de nível superior, e assistente, de nível médio. Profissionais contratados poderão chegar a ganhar até R$ 7.654,75, com lotação em Brasília. Inscrições até 31 de maio. Saiba mais!





MPRS

As chances serão para formação de cadastro de reserva e os contratados receberão salário inicial de R$ 3.860,28 até R$ 7.235,93. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto AOCP até às 17h59 do dia 7 de junho. A taxa varia de R$ 100 a R$ 150, a depender do nível do cargo. Saiba mais!

Exército

São oferecidas 440 vagas imediatas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. A remuneração pode chegar a R$ 7.315 mensais. O pedido de inscrição deve ser feito de 11 de maio a 14 de junho. Saiba mais!





Prefeitura de Portelândia-GO

São 34 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para servidores temporários. Os interessados poderão se inscrever presencialmente na sala do Departamento de Protocolo na Prefeitura de Portelândia, de 11 a 17 de maio. Saiba mais!

Itep-RN

O concurso público do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Estado do Rio Grande do Norte (Itep-RN) com 276 vagas teve período de inscrições prorrogado. De acordo com o documento de retificação publicado no site da banca organizadora, Instituto AOCP, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de 7 de junho. Saiba mais!

Minas Gerais Administração e Serviços S.A

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) oferece 3.367 vagas em diferentes funções. Os salários variam entre R$ 1.103,63 e R$ 1.421,26. As inscrições podem ser realizadas por meio do site do IBFC, até as 23h59 do dia 17 de maio de 2021. Saiba mais!





Coren-RN

O concurso público para o nível médio e o nível superior do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Norte (Core/RN) teve inscrições reabertas. Publicado no site da banca RBO, o novo documento de retificação informa que as inscrições poderão ser feitas até 14 de maio. Saiba mais!





Conselho Regional de Medicina de Sergipe (Creme-SE)

Concurso público com 40 vagas efetivas para médicos fiscais (superior) e auxiliares administrativos (médio). Ganhos de até R$ 4.892,16 mais benefícios. Inscrições até 10 de maio pelo site do Instituto Quadrix. Provas em 13 de junho. Saiba mais!





Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região (CRBM 4)

Concurso público para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Serão contratados 130 servidores, sendo 10 contratações imediatas e 120 para formação de cadastro reserva. Ganhos de até R$ 4.465,93. Inscrições pelo site do Instituto Quadrix até 10 de maio e provas em 6 de junho. Saiba mais!





CBMAL

O concurso público do Corpo Militar de Bombeiros do Estado de Alagoas (CBMAL) oferece 170 vagas efetivas — sendo 150 para soldado e 20 para oficial, ambos de nível médio. Os contratados deverão atuar em jornada de trabalho de dedicação exclusiva em Grupamentos Bombeiro-Militar sediados em diversas cidades de Alagoas. Inscrições de 17 de maio às 18h de 21 de junho. Saiba mais!





Crefito-4

O concurso público do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (Crefito-4), em Belo Horizonte, teve inscrições reabertas! Interessados podem se inscrever até 14 de junho. O edital oferta 110 vagas para atuação em Belo Horizonte (MG), sendo seis imediatas e o restante para formação de cadastro de reserva. Saiba mais!

ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu mais de 150 seleções para o cargo de agente temporário ambiental. Podem se inscrever profissionais com qualquer nível de escolaridade, de forma gratuita. Saiba mais!





Prefeitura de Laurentino (SC)

São cinco vagas imediatas e temporárias para profissionais da saúde. Os contratados terão direito a remuneração de R$ 1.443,34 a R$ 20.024,74, sob jornada de trabalho semanal de 40 horas. As inscrições podem ser feitas pelo site da banca Consultec até 13 de maio. Saiba mais!





IFG

O Instituto Federal de Goiás (IFG) oferece uma vaga imediata para professor substituto no campus de Goiânia na área de matemática. O profissional selecionado exercerá 40 horas de trabalho por semana com remuneração que varia entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Inscrições até 13 de maio. Saiba mais









