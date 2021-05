BRB convoca 200 escriturários aprovados no último concurso de 2019

(foto: BRB/Divulgação)

Os candidatos relacionados deverão se apresentar por meio de acesso à reunião virtual, no dia 25 de maio de 2021, para tratarem de assuntos relacionados à admissão. As instruções de acesso à reunião serão enviadas por e-mail.





Segundo o documehto, o não atendimento à convocação para contratação no cargo objeto do concurso público, no prazo estabelecido pelo BRB, caracterizará desistência.





A contratação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público, à aprovação em exames físico e mental (incluindo exames laboratoriais, avaliação e exame clínico), sob responsabilidade do BRB, bem como à apresentação dos documentos solicitados pelo BRB.

O Banco de Brasília (BRB) divulgou nesta sexta-feira (7/5) mais uma convocação de 200 aprovados ao cargo de escriturários do concurso de 2019. A informação foi publicada no Diário Oficial do DF e pode ser acessada aqui As nomeações são previstas para julho, agosto, setembro e outubro.De acordo com pronunciamento feito pelo banco na última quarta-feira (5/5), somados aos 248 convocados nas cinco turmas anteriores, o número de pessoas chamadas para o BRB desde o início das convocações, em 2020, chega a 298 (214 escriturários, 64 analistas de TI, 1 engenheiro do trabalho, 3 médicos do trabalho e 16 advogados).