Edital publicado! Novo concurso público oferta 433 vagas para SP

(foto: Freepik) Um novo concurso público foi aberto pela Prefeitura de Osasco, em São Paulo. O edital de abertura conta com 433 vagas para ocupação de cargos de níveis fundamental e médio na área da educação. Os aprovados deverão atuar em jornada de trabalho de 40 horas semanais para remuneração que varia de R$ 1.076,33 a R$ 1.373,70.





As chances são para as profissões de cozinheiro (130 vagas), servente de escola (100 vagas), zelador de escola (53 vagas), inspetor de alunos (70 vagas) e oficial de escola (80 vagas). Do número total de vagas, 23 são reservadas para pessoas com deficiência.





As inscrições poderão ser efetuadas pelo site da banca Vunesp a partir das 10h de 20 de maio às 23h59 de 28 de junho. Há taxa de participação no valor de R$ 44,50 (fundamental) e R$ 56,50 (médio).

O pedido de isenção poderá ser solicitado por candidatos doadores de sangue moradores de Osasco pelo site da banca até às 23h59 de 21 de maio.





Todos os cargos contarão com prova objetiva como avaliação. Candidatos ao cargo de cozinheiro também passarão por prova prática como método de seleção.





A prova objetiva será aplicada em 8 de agosto e cobrará questões sobre língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos e noções de informática. A etapa será no período da tarde e terá duração de três horas.





O prazo de validade do concurso público é de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período, caso necessário.

























*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer