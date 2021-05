Agência Nacional de Mineração divulga novo cronograma de seleção com 40 vagas

(foto: Divulgação)

A seleção

A Agência Nacional de Mineração (ANM) publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (6/5), um novo cronograma para o processo seletivo simplificado para a contratação de 40 profissionais. Os exames objetivos e discursivos, que seriam em março e foram adiados por conta da pandemia, agora estão confirmados para 16 de maio de 2021.Segundo o documento, a divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas e do padrão preliminar de resposta da prova discursiva está previsto para 18 de maio, a partir das 19h.O resultado final no desempate de notas e no processo seletivo simplificado está previso para 25 de agosto de 2021.As chances são para desempenho de atividades técnicas de complexidade gerencial e de Engenharia Sênior na área de segurança de barragens. O salário é de R$ 8.300, para 35 horas de trabalho semanal.