Prefeitura de Porto Alegre publica novo edital com 80 vagas para a saúde

(foto: Depositphotos) A Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, publicou um novo edital de abertura de processo seletivo com 80 vagas temporárias para atuação na Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com o edital, as oportunidades são de nível técnico e a remuneração é de R$ 1.344,71 a R$ 1.613, para jornada semanal de 30 horas.





Do número total de vagas, 61 são para o cargo de técnico de enfermagem, enquanto as outras 19 são para a carreira de auxiliar de farmácia. Os contratados deverão atuar na Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Urgência/ Emergência e Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul.





As inscrições poderão ser feitas de 7 até às 17h de 11 de maio, de forma gratuita, pelo site da Prefeitura de Porto Alegre . Os candidatos serão classificados mediante análise de currículos e experiência profissional, etapa única e remota.





A validade da seleção é de 180 dias, contados a partir da homologação do resultado final.





















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer