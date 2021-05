CFQ suspende concurso público com 270 vagas para Brasília

(foto: CFQ/Divulgação) O Conselho Federal de Química (CFQ) suspendeu por tempo indeterminado, nesta quarta-feira (5/05), seu concurso público com 270 vagas de nível superior. Conforme comunicado publicado no site da banca Iades , o certame foi suspenso “em vista da permanência da situação de emergência de saúde pública da pandemia de covid-19”. As provas estavam marcadas para 16 de maio.





Ainda segundo o comunicado, um novo cronograma de provas e atividades será objeto de novo edital, a ser divulgado oportunamente.

Suspensão pressionada por candidatos

No último dia 29, inscritos no concurso criaram uma petição online que reivindica o adiamento da aplicação de provas presenciais devido ao aumento de casos de covid-19 no Distrito Federal — local onde será realizada a etapa. “Mesmo se todas as medidas de prevenção forem cumpridas, grande parte dos candidatos são de outras unidades federativas, tendo que se deslocar até o DF para realização da prova, indo contra todas as recomendações de saúde”, escreveu a criadora do abaixo-assinado.

Leia mais em:

O concurso

Realizado pela banca Iades, o concurso público do CFQ conta com 25 vagas imediatas e outras 245 para formação de cadastro de reserva. Os interessados puderam se inscrever até 20 de abril. As oportunidades são todas para o nível superior, com salário de R$ 8.951,25.





O concurso público contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter meramente classificatório. Saiba mais!

























*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer