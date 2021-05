Unesco abre mais três seleções para Brasília; ao todo, são nove editais abertos

(foto: Unesco/Divulgação) A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) abriu inscrições para outros três novos projetos de áreas de conhecimento distintas.





As inscrições são gratuitas e devem ser feitas mediante envio de currículo padrão para o e-mail ccopi@fnde.gov.br. No assunto, o candidato deverá informar o número do edital e o nome do perfil. Vale ressaltar que só serão aceitos currículos com o padrão publicado no site do FNDE.





As seleções contarão com análise de documentação, avaliação de currículos e experiência profissional e, por fim, realização de entrevista. A entrevista poderá ser feita por videoconferência, telefone ou outros meios que a comissão de seleção entenda adequado.





Os contratos de trabalho terão duração de 9 a 11 meses, com diferentes jornadas de trabalho.





Saiba mais sobre cada processo seletivo abaixo:





Edital 1

Área: identificação e avaliação dos principais procedimentos adotados no desenvolvimento da governança da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em administração, gestão pública ou áreas afins, com pós-graduação em nível de especialização na área de administração ou gestão pública

Inscrições: até 7 de maio





Edital 2

Área: metodologias de definição de oferta de qualificação profissional para apenados e egressos do sistema prisional

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em qualquer área do conhecimento, com titulação mínima de mestrado na área de economia, ciências sociais ou políticas públicas

Inscrições: até 12 de maio





Edital 3

Área: metodologias de acompanhamento de egressos de cursos da EPT, incluindo as praticadas por parceiros ofertantes da Bolsa-Formação

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação em administração, gestão pública, ciências políticas ou sociais ou em cursos correlatos

Inscrições: até 12 de maio





Edital 4

Área: monitoramento das ações de execução da bolsa-formação no âmbito do PRONATEC Prisional

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação e titulação de mestrado em qualquer área do conhecimento

Inscrições: até 12 de maio





Edital 5

Área: consultor especialista em análise

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação de nível superior em ciências sociais aplicadas ou ciências humanas

Inscrições: até 6 de maio





Edital 6

Área: consultor Individual para elaboração de roteiro para adaptação do Estatuto do Idoso, em linguagem didática e acessível, em revista em quadrinhos e editoração/diagramação da revista

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação de nível superior em comunicação/publicidade

Inscrições: até 9 de maio





Edital 7

Área: consultor técnico

Vagas: 15

Pré-requisito: graduação de nível superior em qualquer área das Ciências Humanas, com diploma reconhecido pelo MEC, Mestrado completo em qualquer área de conhecimento, com temas e produtos relacionados à Educação e/ou Educação Especial/Público da Educação Especial nos temas específicos de cada consultoria

Inscrições: até 24 de maio





Edital 8

Área: Tecnologia da Informação e áreas afins

Vagas: uma

Pré-requisito: graduação de nível superior em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Administração de Sistemas de Informação e/ou cursos superiores em Tecnologia da Informação

Inscrições: até 11 de maio





Edital 9

Área: Jurídico Administrativo

Vagas: cinco

Pré-requisito: graduação de nível superior em direito

Inscrições: até 10 de maio





























