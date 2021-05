B2W Digital lança programa de estágio 2021 para estudantes de todo o Brasil

A seleção inclui testes de português, lógica e fit cultural, além de um game de resolução de enigmas em grupo (foto: Sasin Tipchai/Pixabay)



A B2W Digital, dona das marcas Americanas, Submarino, Shoptime e Sou Barato e certificada pela consultoria Great Place to Work (GPTW), está com inscrições abertas para o Programa de Estágio B2W 2021.



O programa de estágio busca universitários de todos os cursos com previsão de formatura entre julho de 2022 e julho de 2023, para desenvolvê-los desde o início de sua formação profissional e transformá-los em futuros talentos da B2W. A companhia quer atrair pessoas com diferentes visões, que tenham muita vontade de aprender, paixão por inovação e foco em resultados.



benefícios compatíveis com o mercado, além de descontos em compras nos sites das marcas da B2W.



No contexto de isolamento social, a companhia adaptou todo o processo de contratação e ambientação do Programa para o universo virtual. Com isso, a seleção para o programa será feita de forma on-line e gamificada, trazendo dinâmica e interatividade em todas as etapas.





A seleção inclui testes de português, lógica e fit cultural, além de um game de resolução de enigmas em grupo, que avaliarão o perfil comportamental dos candidatos. Após essas etapas, será realizado um desafio com o time de Gente e, em seguida, o ‘Day Challenge’ no qual os estudantes terão que solucionar cases reais do negócio, com a participação das lideranças.



Na última fase, os candidatos terão a oportunidade de realizar e apresentar desafios de negócio para a diretoria da companhia.





Os novos estagiários trabalharão em esquema de home office. O programa de estágio tem carga horária de 30 horas semanais e o início previsto para o segundo semestre deste ano.



Ao longo do estágio, os estudantes conhecerão mais sobre diferentes áreas e negócios da B2W, passarão por treinamentos e acompanhamento de gestores e do time de Gente & Gestão.