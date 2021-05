Concurso TCDF: banca disponibiliza consulta a locais de provas discursivas para o cargo de procurador

(foto: TCDF/Divulgação)

O Tribunal também publicou, nesta quarta-feira (05/05), uma Portaria Conjunta em que altera a Comissão do concurso TCDF Procurador. Confira aqui!





O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou, por meio do Cebraspe, a consulta aos locais de prova discursiva do concurso com vagas para o cargo de procurador do Ministério Público junto ao TCDF. Os exames serão aplicados no próximo domingo (9/5).