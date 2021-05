PCPR retoma oficialmente concurso público com 400 vagas

(foto: PCPR/Divulgação) A Polícia Civil do Paraná (PCPR) tornou pública, nesta segunda-feira (3/05), a retomada do concurso público com 400 vagas. Conforme documento divulgado no site da banca organizadora , a próxima etapa da seleção é a aplicação da prova preambular objetiva, prevista para ter início às 13h30 de 3 de outubro.









Além das provas objetivas, as provas de conhecimentos específicos para investigadores e papiloscopistas também serão aplicadas em 3 de outubro. Já a prova de conhecimentos específicos para o cargo de delegado segue prevista para 12 de dezembro de 2021.





De acordo com a publicação, as provas serão aplicadas em Curitiba, Região Metropolitana de Curitiba, Litoral (Paranaguá e Matinhos), Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa.





O concurso

A instituição oferece 400 vagas no concurso público, aberto em 2020. Do quantitativo total, 50 são para delegado de polícia, 300 para investigador de polícia e 50 para papiloscopista. De acordo com o edital de abertura, os salários variam de R$ 5.588,05 a R$ 18.280,05, para 40 horas semanais de trabalho.





Além dos exames citados, os candidatos passarão por provas de títulos, higidez física, aptidão física e exame de investigação de conduta. Saiba tudo sobre o concurso aqui!





























*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer