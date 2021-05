IBGE libera consulta a locais de prova de seleção para supervisor de pesquisas

(foto: Freepik) Foram divulgados, nesta segunda-feira (3/05), os locais de aplicação e provas dos candidatos ao processo seletivo para o cargo de supervisor de pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os locais podem ser consultados pelos inscritos no site da banca organizadora, IBFC





A banca também publicou em seu portal o edital de convocação para a prova objetiva, que será realizada no próximo domingo (9/05). O documento confirma a aplicação da etapa das 13h às 17h. Os portões ficarão abertos das 11h às 12h45.





Para realizar a etapa, o candidato deverá possuir caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente, o cartão de convocação para prova e o documento de identidade original. Será necessário também obedecer todas as medidas de biossegurança impostas no edital de abertura.





Ao todo, o IBGE oferta 6.500 vagas temporárias

São oferecidas 5.623 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento, 552 para Supervisor de Coleta e Qualidade, 300 para Agente de Pesquisas por Telefone e 25 para Supervisor de Pesquisas, sendo as duas últimas funções apenas para o município do Rio de Janeiro (RJ). Essas oportunidades são para trabalhar nas pesquisas que constam no calendário de divulgação mensal do IBGE. As seleções são organizadas pelo Cebraspe e pelo IBFC.





A seleção será feita por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) e consiste em uma prova objetiva de 60 questões de múltipla escolha envolvendo conhecimentos gerais e específicos. Saiba mais!





























*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer