UFR publica edital de concurso para técnicos-administrativos

Foi publicado, no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (3/04), o edital de abertura do concurso público da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), em Mato Grosso. O documento conta com a oferta de nove vagas para a carreira de técnico-administrativo em educação, de nível médio e nível superior.

As oportunidades são para administradores, contadores, assistentes em administração, tecnólogos em análise e desenvolvimento de sistemas, técnicos em laboratórios e técnicos de tecnologia da informação. O edital oferece remuneração que varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.180,66. Após contratados, os profissionais deverão desempenhar suas atividades em jornada semanal de 40 horas.

As inscrições poderão ser feitas pelo site da UFR no período de 1° de junho a 16 de agosto. Há taxa de participação nos valores de R$ 90, para o nível técnico e R$ 110, para o superior. Serão isentos do pagamento candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.