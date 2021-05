Abin homologa inscrições e mostra datas para entrevistas de candidatos

divulgou, no Diário Ofical da União desta segunda-feira (3/5), a homologação das inscrições dos candidatos e apresentou data e hora para as entrevistas. A publicação se refere à seleção para contratação e formação de cadastro para bolsitas. A Agência Brasileira de Inteligência (Abin), no Diário Ofical da União desta segunda-feira (3/5), a homologação das inscrições dos candidatos e apresentou data e hora para as entrevistas. A publicação se refere à seleção para contratação e formação depara bolsitas.









Entrevista



A entrevista, marcada para 10 e 12 de maio, será realizada presencialmente na sede da ABIN em Brasília (DF). É obrigatória a apresentação de documento oficial de identificação, válido e com foto, no momento da entrevista.





portaria principal da sede da ABIN em Brasília, SPO Área 05 Quadra 01, 70610-905. O candidato deverá comparecer no horário àprincipal da sede da ABIN em Brasília, SPO Área 05 Quadra 01, 70610-905. Confira aqui as datas e horários para cada inscrito





Ainda segundo a publicação, recomenda-se que os candidatos compareçam ao local indicado com antecedência de pelo menos 15 minutos.





Durante a entrevista, o candidato não poderá portar aparelho de celular, pendrive ou qualquer outro dispositivo eletrônico. Estes deverão ser entregues para que sejam guardados e devolvidos ao final da entrevista.





O candidato será avaliado em relação à disponibilidade, conhecimentos específicos, capacidade de sustentação de argumentos, clareza, objetividade, postura profissional, conteúdo e discrição.





A depender da categoria da bolsa selecionada, será solicitado ao entrevistado que realize algum exercício de programação para que seja possível avaliar seus conhecimentos de forma mais assertiva. Este exercício poderá ser feito em uma das linguagens de programação C, C+ , Java ou Python, a depender da escolha do candidato.





O candidato deverá respeitar todos os protocolos de prevenção da COVID-19, como uso de máscaras e distanciamento social, durante o período da entrevista.