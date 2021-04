Salário de até R$ 7,2 mil: MPRS abre inscrições de concurso para técnicos e analistas

(foto: Depositphotos)

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul publicou, nesta sexta-feira (30/4), o edital de abertura do concurso público com vagas para os níveis médio e superior. As chances serão para formação de cadastro de reserva e os contratados receberão salário inicial de R$ 3.860,28 até R$ 7.235,93.