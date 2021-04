Prefeitura em Goiás divulga seleção com mais de 20 vagas para níveis médio e superior

(foto: Freepik/Divulgação) A Prefeitura de Simolândia, em Goiás, divulgou a abertura de um novo processo seletivo para contratação temporária de 20 profissionais em cargos de nível médio e nível superior. Além das vagas imediatas, o edital ainda conta com formação de cadastro de reserva.





Há vagas para monitor de inclusão, monitor educacional, nutricionista educação, professor de ensino fundamental de 1ª fase, professor de educação física, professor de história, professor de religião/artes, professor de matemática, professor de letras/português - inglês e secretário de unidade escolar.





Os profissionais serão contratados por até 12 meses e deverão exercer carga horária de 30 a 40 horas semanais. A remuneração é de R$ 1.200 a R$ 1.900.





As inscrições ficarão abertas de 6 a 7 de maio no CRAS - Centro de Referência em Assistência Social aos fundos do Ginásio de Esportes. O atendimento será feito das 8h às 12h e das 14h às 17h.





Os inscritos serão avaliados por etapa única e remota, composta por análise de currículo e experiência profissional. Vale ressaltar que o prazo de validade da seleção terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.





