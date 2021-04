Concurso IBGE: provas para agentes e supervisores estão mantidas para domingo (2)

Os candidatos à função de Supervisor de Coleta e Qualidade farão prova com 60 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, Noções de Administração e Situações Gerenciais e de Geografia. A prova será aplicada no turno da manhã, de 8h às 12h, horário de Brasília.





Já os inscritos para a função de agentes farão prova com 60 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público e Geografia. A prova será aplicada no turno da tarde, de 14h às 18h, horário de Brasília.



Orientações

No dia da prova, o candidato deve levar caneta esferográfica preta de material transparente, documento original com foto e comprovante de inscrição.





De acordo com o IBGE, a seleção seguirá protocolos sanitários de prevenção à covid-19, como o uso obrigatório de máscara, de tecido ou cirúrgica, cobrindo nariz e boca. Os candidatos deverão manter o distanciamento social. Haverá álcool gel para higienização das mãos, mas se recomenda, também, que o candidato leve seu próprio frasco de álcool em gel (que não poderá ser compartilhado com outras pessoas) e água. O candidato que se recusar a obedecer às normas sanitárias será excluído do processo seletivo.





O gabarito preliminar das provas será divulgado a partir das 19h do dia 3 de maio, no site do Cebraspe. O resultado final está previsto para 31 de maio.





As seleções

As vagas para agentes serão distribuídas em 520 municípios em todos os estados brasileiros. A remuneração para essa função é de R$ 1.387,50 e a jornada de trabalho de oito horas diárias, sendo 40 horas semanais.



Para assumir a vaga, o candidato precisa ter ensino médio completo. O agente visita domicílios e estabelecimentos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado pelo IBGE. É ele o profissional que agenda, realiza e registra as entrevistas presenciais e por telefone, entre outras atividades.





Já para a função de Supervisor de Coleta e Qualidade, cuja remuneração é de R$ 3.100,00 são oferecidas vagas distribuídas em 326 municípios em todos os estados brasileiros. Entre as funções desse profissional, estão a organização, o planejamento e a execução das atividades para as pesquisas.



Assim como a função de agente, a jornada de trabalho é de oito horas diárias (40 horas semanais) e é exigido o ensino médio completo.





Saiba mais sobre as seleções aqui!



Provas para outras funções serão aplicadas nos dias 9 e 16 de maio

O IBGE também abriu 25 vagas para Supervisor de Pesquisas e 300 vagas temporárias para Agente de Pesquisas por Telefone. As inscrições para essas funções terminaram em março. Já as provas serão aplicadas nos próximos dias 9 e 16 de maio, respectivamente. Essas oportunidades são apenas para o município do Rio de Janeiro.





A prova para Supervisor de Pesquisas será aplicada no dia 9 de maio, das 13h às 17h. Para exercer essa função, o candidato deve ter ensino superior completo. São 25 vagas divididas em quatro áreas do conhecimento: 14 na área Geral, oito em Gestão, duas em Suporte Gerencial e uma em Tecnologia de Informação e Comunicação. A remuneração é de R$ 5.100,00, com jornada de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.





Já o Agente de Pesquisas por Telefone tem jornada de trabalho de seis horas diárias (30 horas semanais) e trabalha por turno. No ato da inscrição, os candidatos puderam optar pelo turno de trabalho de sua preferência: o primeiro vai das 7h às 13h e o segundo, das 13h às 19h. São 150 vagas para cada turno. O salário é de R$ 1.345,00. Os interessados se inscreveram no site do Cebraspe.





Processos seletivos não estão relacionados com o Censo