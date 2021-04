Serpro altera prazo de validade de concurso para analistas

(foto: Serpro/Divulgação) Foi publicado, nesta terça-feira (27/4), uma retificação no edital de abertura do concurso público do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com 165 vagas temporárias imediatas e formação de cadastro de reserva para o cargo de analista, de nível superior.





Segundo o documento , divulgado no Diário Oficial da União, a alteração é no prazo de validade do certame. O concurso, que antes contava com prazo de validade de um ano, agora será válido por dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.





Inscrições encerradas

As inscrições do certame foram encerradas nesta segunda-feira (26), pelo site da banca Cebraspe.





Os contratos, sob regime CLT, terão duração de 12 meses, e os contratados receberão salário mensal no valor de R$ 7.620,37. A função é dividida entre as especializações de ciência de dados, com lotação em Brasília e São Paulo; e desenvolvimento de sistemas, com lotação em Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.





Os candidatos passarão pela etapa única de provas objetivas. A avaliação será composta por 120 questões distribuídas entre conhecimentos específicos, português, inglês, estatuto social do Serpro, raciocínio lógico e legislação acerca de privacidade e proteção de dados pessoais. A prova será aplicada em 6 de junho e terá duração máxima de três horas e trinta minutos. O resultado final está agendado para 30 de julho. Leia o edital!

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer