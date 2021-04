PMSP remarca provas de concurso com 2.700 vagas para soldados

(foto: Divulgação/PMSP) Após anunciar a suspensão das provas objetivas, previstas para 11 de maio, a Polícia Militar de São Paulo (PMSP) divulgou, nesta terça-feira (27/4) a nova data de aplicação. De acordo com publicação feita no Diário Oficial do Estado , a fase agora está programada para 16 de maio.





O local de aplicação da prova será divulgado por meio do cartão de inscrição individual do candidato. O documento deverá ser disponibilizado no site da banca Vunesp a partir das 10h de 4 de maio.

O concurso

O certame conta com 2.700 vagas para a carreira de soldado de 2ª classe, que exige nível médio, idade de 17 a 30 anos e carteira de habilitação entre as categorias B e E. O documento está disponível no site da banca organizadora, Fundação Vunesp.





De acordo com o edital, a remuneração inicial do cargo é de R$ 3.164,58 por mês, dividido entre vencimento base, Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e insalubridade. As contratações seguirão o regime estatutário. Ainda segundo o documento, caberá ao profissional contratado exercer o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, envolvendo a repressão imediata às infrações penais e administrativas e a aplicação da lei, nas diversas modalidades de policiamento, sempre primando pela defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana, em conformidade com os princípios doutrinários de polícia comunitária, de direitos humanos e de gestão pela qualidade.





Os candidatos passarão por sete etapas de avaliação: prova objetiva e redação, exame de aptidão física, exames psicológicos, exame de saúde, avaliação de conduta social, análise de documentos e curso de formação profissional. A prova objetiva contará com questões sobre português, matemática, história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil, atualidades, informática básica, Constituição Federal e constituição do Estado de São Paulo.





A prova objetiva será aplicada nos municípios de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

























*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer