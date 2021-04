SAE de Catalão/GO abre seleção com quase 200 vagas

De acordo com o edital de abertura , a seleção conta com vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As oportunidades são distribuídas entre os cargos de executor de redes de água e esgoto (40), executor de obras de construção civil (20), ajudante geral para serviços de água e esgoto (30), vistoriador (20), operador de manutenção de redes elétricas (10), porteiro (10), executor de serviços de manutenção de bombas e motores (5), assistente operacional do sistema de água (20), assistente operacional do sistema de esgoto (10), atendente ao cliente (10), técnico em edificações (3), técnico em química (2), técnico em saneamento (2), supervisor em segurança do trabalho (2), engenheiro civil (2), motorista (3), médico do trabalho (1) e executor administrativo (4).