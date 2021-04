(foto: IBGE/Divulgação) Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os processos seletivos com 6.500 vagas, organizadas pelo Cebraspe e IBFC, continuam normalmente. A informação foi publicada em resposta a candidatos nas redes sociais da instituição.





“Nossos outros processos seletivos estão com o cronograma mantido, até o momento. Os processos não relacionados ao Censo não foram afetados pelo corte no orçamento e continuam normalmente”, comunicou o IBGE.





As vagas são distribuídas em quatro editais

As 6.500 vagas temporárias são para todos os estados do país, em mais de 500 municípios, e estão distribuídas em quatro editais. As inscrições puderam ser feitas até 26 de março pelo site das bancas organizadoras.





São oferecidas 5.623 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento, 552 para Supervisor de Coleta e Qualidade, 300 para Agente de Pesquisas por Telefone e 25 para Supervisor de Pesquisas, sendo as duas últimas funções apenas para o município do Rio de Janeiro (RJ). Essas oportunidades são para trabalhar nas pesquisas que constam no calendário de divulgação mensal do IBGE.





A seleção consiste em uma prova objetiva de 60 questões de múltipla escolha envolvendo conhecimentos gerais e específicos.





As provas estão previstas para 2 maio, para os editais com vagas em todos os estados, e 9 de maio, para os editais com oportunidades apenas para o Rio de Janeiro. Segundo o IBGE, todas as etapas seguirão os protocolos sanitários de prevenção da covid-19. Saiba mais sobre os certames!





Suspensa seleção com mais de 200 mil vagas

Após ter orçamento cortado para o Censo 2021, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou a suspensão das provas referentes ao processo seletivo com mais de 200 mil vagas. A informação foi divulgada em nota , publicada em 6 de abril. Veja:





“Conforme divulgado no dia 26 de março, a votação do Orçamento no Congresso Nacional para o exercício 2021 reduziu em cerca de 96% o total de recursos destinados à realização do Censo Demográfico.





Diante desse cenário, o IBGE comunica que as provas objetivas referentes aos Processos Seletivos Simplificados (PSS) para os cargos de Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS) (edital 01/2021) e Recenseador (edital 02/2021) não serão realizadas nas datas previstas de 18/04/2021 e 25/04/2021, respectivamente.





O IBGE informa, ainda, que avaliará com o Cebraspe um novo planejamento para aplicação das provas, a depender de um posicionamento do Ministério da Economia acerca do orçamento do Censo Demográfico.”





Com um orçamento previsto de R$ 2 bilhões, o Censo sofreu um corte de R$ 1,76 bilhão, segundo o parecer final apresentado pelo relator-geral da Comissão Mista Orçamentária (CMO) do Congresso Nacional.





















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer