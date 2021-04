Depen divulga primeira retificação de edital de concurso com 1.177 vagas

(foto: Depen/Divulgação) Foi publicado no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (19/4), o primeiro documento de retificação do edital do processo seletivo do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) com 107 vagas a cargos temporários de obras e serviços de engenharia destinados à construção, à reforma, à ampliação e ao aprimoramento de estabelecimentos penais.





O documento altera o subitem 12.3, em específico no que se refere à pontuação máxima para ‘Certificado de conclusão de curso de Pós-graduação, em nível de Especialização, com carga horária mínima de 360 horas relacionado com a área de atuação a que concorre’ das funções especialista técnico e obras engenharia orçamentista em todas as áreas.





Onde se lê ‘Pontuação Máxima: 3,0’, leia-se ‘Pontuação Máxima: 6,0’.





Inscrições abertas

Além das 107 oportunidades imediatas, haverá outras 1.070 chances para formação de um cadastro de reserva. A seleção será organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) e, aos contratados, é oferecida remuneração de R$ 6.242,41 e R$ 8.293,82.





As inscrições podem ser feitas até 16 de maio, pelo site da banca organizadora . A taxa é de R$ 60. O processo seletivo contará com exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva, abrangendo os conteúdos programáticos.





As provas serão aplicadas em Brasília, com data prevista para 13 de junho. Saiba mais!

















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer