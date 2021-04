Vagas da semana! Concursos oferecem mais de 7.500 vagas e salários de até R$ 32 mil

(foto: CNJ/Divulgação)

Advocacia-Geral da União (AGU) abriu dois novos editais de processos seletivos simplificados. Estão abertas 110 vagas temporárias para contratação de profissionais de nível médio e superior. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas até às 23h59 de 30 de abril de 2021. Os salários são de até R$8.300. Saiba mais!



Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)



Concurso público para formação de cadastro de reserva na carreira de promotor de Justiça adjunto. Salário bruto de R$ 32.004,65. Inscrições até 29 de abril pelo site do Ministério. Provas em 4 de julho. Saiba mais!

Coren-RN

O concurso público para o nível médio e o nível superior do Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Norte (Core/RN) teve inscrições reabertas! Publicado no site da banca RBO, o novo documento de retificação informa que as inscrições poderão ser feitas a partir de 19 de abril até 14 de maio. Saiba mais!





Prefeitura Municipal de João Pessoa-PB

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, na Paraíba, reabriu as inscrições do concurso público com 585 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior nas áreas de saúde e administração. De acordo com o novo cronograma, as inscrições podem ser feitas até 6 de maio pelo site da banca organizadora, Instituto AOCP. Saiba mais!





Sejusp-MG

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) oferece 211 profissionais de nível médio, , com remuneração inicial de R$1.750,10. As inscrições são a partir de 16 de junho, no site da banca IBGP. As inscrições poderão ser feitas até 16 de julho. Saiba mais! a partir de 16 de junho, no site da banca IBGP. As inscrições poderão ser feitas até 16 de julho. Saiba mais!





Prefeitura de Minaçu-GO

A Prefeitura de Minaçu, no estado de Goiás, reabriu novamente o período de inscrições do processo seletivo com 514 oportunidades de nível médio ou superior para atuação na Secretaria Municipal da Educação e Cultura da cidade. Com a retificação, as inscrições ficam reabertas de 19 a 30 de abril. Saiba mais!





Marinha

Foram prorrogadas as inscrições do concurso público da Marinha do Brasil com 33 vagas para Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN) para 2022. De acordo com o edital, os interessados podem efetuar as inscrições até 26 de abril. Saiba mais!





Minas Gerais Administração e Serviços S.A

A Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS) oferece 3.367 vagas em diferentes funções. Os salários variam entre de R$ 1.103,63 e R$ 1.421,26. As inscrições podem realizadas por meio do site do IBFC, até às 23h59 do dia 17 de maio de 2021. Saiba mais aqui!





Prefeitura de Buritis-MG

A Prefeitura de Buritis, em Minas Gerais, anunciou a suspensão do processo seletivo com 379 vagas de todos os níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.100 e R$ 5.904,51. As inscrições podem ser feitas até 29 de abril. Saiba mais!





Secretaria de Educação, Esportes e Juventude da Prefeitura de Olinda-PE

O edital visa contratar 219 profissionais de níveis técnico e superior em caráter temporário, com salário de até R $2.500. As inscrições podem ser feitas até 29 de abril. Saiba mais!

Secretaria Municipal de Educação de Mauá-SP

A Secretaria Municipal de Educação de Mauá, em São Paulo, contrata 524 profissionais de todos os níveis de escolaridade em novo processo seletivo aberto. As contratações são temporárias e a remuneração oferecida chega a R$ 4.320. As inscrições podem ser efetuadas no site da banca organizadora Instituto Indec até 26 de abril. Saiba mais!





Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO)

São 175 vagas temporárias para profissionais de nível médio e nível superior. As inscrições serão abertas em 12 de abril, pelo site da banca organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV). Saiba mais!





MPAP

São 19 vagas imediatas mais cadastro de reserva. As remunerações chegam a R$30 mil. O certame é organizado pelo Cebraspe. As inscrições para promotores podem ser realizadas entre 7 de abril e 7 de maio de 2021. Saiba mais!



Depen

Além das 107 oportunidades imediatas, haverá outras 1.070 chances para formação de um cadastro de reserva. A seleção será organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). As inscrições serão efetuadas durante o período das 14h00 de 6 de abril às 23h59min de 16 de maio de 2021, pela internet. Saiba mais!

Prefeitura de Turvânia-GO

A seleção visa preencher 57 vagas temporárias com remuneração de R$ 1.241,48 a R$ 2.536,38 por jornada de trabalho de 30 a 40 horas semanais. Os interessados poderão se inscrever até às 17h de 22 de abril por meio de entrega presencial de formulário de inscrição e documentações exigidas. Saiba mais!





9ª Região Militar do Exército Brasileiro (CRO-9)

O novo processo seletivo é para contratação de pessoal civil por tempo determinado nas funções de engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquiteto, técnico administrativo e técnico em edificações. Os interessados poderão se inscrever de 16 a 30 de abril por meio de entrega de ficha de inscrição, presencialmente, no Sítio do 3° Gpt E, na Rua Silveira Martins, Campo Grande. Saiba mais!





Sefaz-PI

São 40 vagas temporárias para a carreira de analista. Os salários são de R$4.500. As inscrições serão abertas a partir das 14h de 12 de abril e seguem até 29 de abril. Saiba mais!





Prefeitura de Cachoeira Alta-GO

São 14 vagas temporárias destinadas a profissionais de nível fundamental a nível superior. As inscrições serão feitas de forma presencial de 14 a 23 de abril no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, das 13h às 17h. Saiba mais!





Prefeitura de Buritis-MG

São 379 vagas de todos os níveis de escolaridade, com remuneração de R$ 1.100 a R$ 5.904,51. As inscrições poderão ser feitas pelo site da banca Serviço Especializado em Administração e Projetos (Seap) das 9h de 22 de abril às 17h do dia 29 do mesmo mês. Saiba mais!





Conselho Regional de Medicina de Sergipe (Creme-SE)

Concurso público com 40 vagas efetivas para médicos fiscais (superior) e auxiliares administrativos (médio). Ganhos de até R$ 4.892,16 mais benefícios. Inscrições até 10 de maio pelo site do Instituto Quadrix. Provas em 13 de junho. Saiba mais!





Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região (CRBM 4)

Concurso público para profissionais de níveis médio, técnico e superior. Serão contratados 130 servidores, sendo dez contratações imediatas e 120 para formação de cadastro reserva. Ganhos de até R$4.465,93. Inscrições pelo site do Instituto Quadrix até 10 de maio e provas em 6 de junho. Saiba mais!





Conselho Federal de Química (CFQ)

Saiba mais! Concurso público com 25 vagas imediatas e outras 245 para formação de cadastro de reserva para o nível superior. Salário de R$ 8.951,25. Inscrições até 20 de abril pelo site do Iades e provas em 25 de julho.



Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura de Petrolina-PE São 634 vagas temporárias para todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.100,07 a R$ 1.564,59. Os interessados poderão se inscrever pelo site da Facape de 11 a 29 de abril. Saiba mais!