CRBM-4 retifica edital do concurso público com 130 vagas

(foto: Depositphotos) O Conselho Regional de Biomedicina da 4ª Região (CRBM 4), localizado no Pará e em Rondônia, retificou, pela primeira vez, seu concurso público com 130 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior.





Publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (16/4), a retificação altera o Anexo I, referente aos requisitos do cargo de técnico em informática (código 300) e o Anexo II, referente ao conteúdo programático de Conhecimentos Específicos do cargo de fiscal biomédico (códigos 401/402).





Ainda segundo a publicação, a íntegra da retificação do edital contendo as informações atualizadas estará disponível no site da banca organizadora , Instituto Quadrix.





Para o nível médio, o edital conta com vagas para agente administrativo e recepcionista, cargos com salário de até R$2.000,73. Profissionais com curso técnico em informática poderão se inscrever no cargo da área, com remuneração de R$ R$1.900. Já para o nível superior, o concurso oferece vagas para assistente de gestão e fiscal biomédico, carreiras com remuneração de até R$4.465,93. Os contratados serão lotados em Belém (PA) e Porto Velho (RO).





As inscrições serão aceitas pelo site do Instituto Quadrix até 10 de maio. Para estar devidamente inscrito, é necessário efetuar pagamento de taxa no valor de R$ 48 (níveis médio e técnico) e R$ 55 (nível superior). Clique aqui para saber quais são as etapas da seleção e outros detalhes!





















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer