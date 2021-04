Marinha prorroga inscrições de concurso com 33 vagas para sargentos

(foto: Marinha/Divulgação)

Foram prorrogadas as inscrições do concurso público da Marinha do Brasil com 33 vagas para Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN) para 2022. De acordo com o edital de retificação publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (16/4), os interessados podem efetuar as inscrições até 26 de abril.