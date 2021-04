AGU abre seleção com 110 vagas para temporários

Para a AGU, o primeiro edital oferta 100 vagas, sendo 50 para o cargo de atividades técnicas de formação específica (profissional de apoio), de nível médio. Os ganhos iniciais para os aprovados, neste caso, são de R$1.700.

O segundo edital conta com dez vaga de nível superior. Sendo cinco para cargos de atividades técnicas de complexidade gerencial (gerente), com graduação em Administração, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública ou qualquer área correlata. O salário é de R$8.300.

E, outras cinco vagas para atividades técnicas de tecnologia da informação (técnico) e exigem a graduação em Análise de Sistemas, TI, Ciência da Computação ou qualquer área correlata. O salário é de R$8.300.

Para concorrer, é necessário comprovar a escolaridade e também ter experiência profissional mínima de três anos, na área.

Para o cargo de gerente, há vagas nas Procuradorias Regionais de Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Recife (PE) e Porto Alegre (RS). Já o posto de gerente possui oportunidades apenas na Diretoria de Tecnologia da Informação, em Brasília.

As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas, impreterivelmente, a partir da 10h do dia 16 de abril de 2021, até às 23h59 de 30 de abril de 2021, horário de Brasília/DF, exclusivamente via internet, por meio da Plataforma do Processo Seletivo Simplificado AGU 2021, no site da AGU