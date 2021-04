Saiu a convocação! Secretaria de Saúde do DF publica chamamento de aprovados de seleção para aposentados

(foto: USP Imagens/Divulgação)



A seleção foi aberta em março, para contratar 250 profissionais de saúde aposentados e/ou militares inativos que são das áreas de atuação da saúde. A remuneração varia de R$ 2.892,50 a R$ 12.654 para 40h semanais.



Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação exigida pelo Edital nº 10, impreterivelmente, em até 05 (cinco) dias úteis à contar da data desta publicação, no período de 19 de abril de 2021 à 26 de abril de 2021, exceto sábado, domingo e feriado.



Os candidatos convocados deverão se apresentar no Auditório da Secretária de Estado de Saúde, situado no SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª andar, Ed. PO 700 - Bairro Asa Norte - CEP 70723-040 - DF, conforme horário de atendimento de 09h às 12h e de 14h às 17h.





Segundo o o documento, o candidato deverá atender todos os requisitos dispostos, bem como apresentar toda documentação exigida (original e cópia), devendo comprovar inclusive ser aposentado exclusivamente no serviço publico municipal, estadual, federal ou no Distrito Federal ou no serviço militar, independente da esfera de poder, excluída a aposentadoria por incapacidade permanente.