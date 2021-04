Goiás: duas seleções para nível médio estão abertas pela IGH

(foto: HMI/Divulgação) O Instituto de Gestão e Humanização (IGH), em Goiás, publicou edital de abertura de dois novos processos seletivos com oportunidades de nível médio para a área da administração. Juntos, os editais ofertam 31 vagas e formação de cadastro reserva para atuação em Goiânia e Aparecida de Goiânia.





No edital n° 4/2021, as oportunidades são para as funções de motorista de ambulância (25). Já no edital n° 5/2021, as vagas são destinadas aos cargos de analista administrativo (2), assistente administrativo - diretoria (2) e assistente administrativo - departamento pessoal (2).





Os contratados deverão atuar no no Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento (HMI), Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL) e Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada (HUAPA). A remuneração será de R$ 1.613,54 a R$ 2.610,18 para jornada semanal de 44 horas.





As inscrições do edital n° 4/2021 serão feitas de 20 a 26 de abril presencialmente, no Escritório Regional de Goiás. A seleção n° 5/2021 terá inscrições abertas de 20 a 25 de abril, unicamente pelo site do IGH . Ambas as seleções são gratuitas.





Os candidatos serão avaliados por meio de análise documental e curricular, entrevista por competência e, dependendo do cargo, avaliação técnica e exame médico admissional. As entrevistas estão previstas para 6 e 7 de maio.





O prazo de validade dos processos seletivos é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período. Confira os editais aqui!





















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer