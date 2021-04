Pernambuco: nova seleção aberta oferece mais de 200 vagas em Olinda

Para profissionais de nível técnico, a seleção oferece vagas nas funções de técnico brailista, técnico de informática e técnico intérprete de libras. Já para o nível superior, há a oferta de vagas em analista de sistemas, nutricionista, programador/desenvolvedor, professor de informática e professor de ensino fundamental.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto de Apoio e Desenvolvimento Institucional do Brasil (Iadeb) , até 29 de abril. No momento da inscrição, o candidato deverá efetuar pagamento de taxa de isenção, de R$ 25 a R$ 30.