Seleção no Paraná abre vagas na área da saúde com salário de até R$ 15,9 mil

(foto: Freepik) O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Paraná (CONIMS-PR) publicou edital de novo processo seletivo com 35 vagas imediatas para carreiras da saúde de níveis médio, técnico e superior. De acordo com o edital, os profissionais receberão remuneração de R$ 1.366,72 a R$ 15.931,12 após contratados.





As chances são para enfermeiros, auxiliares administrativos, médicos (clínica geral), técnicos em enfermagem, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e psicólogos. Os nomeados serão lotados nas cidades de Mariópolis (PR), Lourenço do Oeste (SC), Domingo Soares (PR), Coronel Vivida (PR), Honório Serpa (PR), Itapejara D’Oeste (PR), Sulina (PR) e Pato Branco (PR).





As inscrições serão abertas nesta quarta-feira (14/4) e poderão ser feitas até 21 de abril, por meio de preenchimento de formulário de inscrição no site do Consórcio Intermunicipal de Saúde . Não haverá taxa de inscrição.





Os candidatos passarão apenas por etapa de análise de currículos e experiência profissional, com máxima de 30 pontos. Na avaliação, serão pontuados títulos de mestrado e doutorado, especialização na área e atividades no setor público ou particular.





A seleção tem prazo de validade de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Edital na íntegra aqui!





















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer