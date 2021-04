Fhemig divulga nova seleção para saúde com salários de até R$ 5,8 mil

(foto: DepositPhotos) A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu novo processo seletivo para contratação temporária de cinco profissionais da área da saúde, de nível médio e nível superior. As oportunidades são para médicos clínicos (dois) e técnicos de enfermagem (três).





Após contratados, os profissionais deverão atuar no Hospital Cristiano Machado, na cidade de Sabará. Os salários variam entre R$ 1.755,96 e R$ 5.801,50 para jornada de 24 a 40 horas semanais. Vale ressaltar que as contratações serão temporárias e terão duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período.





Abertas nesta segunda-feira, as inscrições podem ser feitas de forma gratuita até às 17h do próximo dia 26, pelo site da Fhemig . Os candidatos serão avaliados por avaliação de currículos e experiência profissional e entrevista, prevista para ser realizada de 24 a 26 de maio.













*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer