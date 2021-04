Vagas para Brasília! PNUD prorroga inscrições de seleção para consultor

O Projeto de Cooperação Internacional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), executado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), prorrogou o período de inscrições do processo seletivo que visa contratar um novo consultor técnico para promover capacitação sobre análises de incertezas do Quarto Inventário Nacional. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 19.

Para participar, é necessário possuir graduação completa nas áreas designadas no edital. Além da vaga imediata, a seleção também conta com formação de cadastro reserva para a função. Após contratados, os profissionais deverão atuar em Brasília-DF.

As inscrições são feitas por meio de envio de currículo para o e-mail bra16g31@mct.gov.br, ou presencialmente, na Esplanada dos Ministérios, Bloco "E", sala 295. No assunto do corpo do e-mail, o candidato deverá indicar o número do processo seletivo e o código da vaga, informados no edital de abertura