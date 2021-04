Concurso PRF: língua estrangeira pode ser alterada. Veja instruções!

(foto: Divulgação/PRF)





Segundo o documento , os candidatos cujos comprovantes de inscrição não apresentam a opção de língua estrangeira, ou os candidatos que desejarem alterar a opção de língua estrangeira, deverão, das 10 horas do dia 12 de abril de 2021 às 18 horas do dia 16 de abril de 2021 (horário oficial de Brasília/DF):

b) acessar a página de acompanhamento por meio do botão “Página de Acompanhamento” situado na parte superior da página do Cebraspe;

c) realizar o login (autenticação por meio de CPF e senha);

d) acessar a opção “Concursos Inscritos”;

e) acessar o evento PRF_21;

f) realizar a escolha da opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol) e clicar no botão “Gravar”.

Para o candidato que não informar a opção de língua estrangeira será considerada a opção de língua inglesa.

O concurso

O concurso público da PRF conta com 1.500 vagas para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, para jornada de trabalho de 40 horas por semana. O Cebraspe é o organizador.





As provas objetivas e discursivas, que compõem a primeira etapa do concurso, após serem adiadas, serão aplicadas provavelmente em 9 de maio. As provas objetivas serão compostas por três blocos.





A prova dissertativa será de até 30 linhas, valerá 20 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo. Vale ressaltar que o candidato terá 4 horas e 30 minutos para fazer ambas as avaliações, que serão aplicadas no mesmo dia. A segunda etapa do concurso é composta pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que conta com cinco testes.





O certame registrou um total de 303 mil inscritos para 1.500 vagas. A relação foi divulgada pela corporação nas redes sociais. Desta forma, a seleção conta com uma concorrência de 202 candidatos por vaga.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (12/4) o prazo os candidatos apresentarem ou alterarem a opção de língua estrangeira das provas do concurso com 1.500 vagas.