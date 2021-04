Seplag de Alagoas divulga cronograma de processo seletivo para profissionais de T.I

(foto: Freepik)

A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas (Seplag/AL) divulgou o cronograma completo do novo processo seletivo para profissionais de Tecnologia da Informação (TI). De acordo com a publicação, feita no Diário Oficial do Estado e no site da Seplag, as provas objetivas estão previstas para 15 de maio, seguindo os protocolos de biossegurança contidas no edital.