Exército abre seleção de níveis médio e superior; salários até R$ 7,3 mil

(foto: CRO-9/Divulgação) A Comissão Regional de Obras da 9ª Região Militar do Exército Brasileiro (CRO-9), localizada em Campo Grande (MS), anunciou a abertura de um novo processo seletivo para contratação de pessoal civil por tempo determinado nas funções de engenheiro civil, engenheiro eletricista, arquiteto, técnico administrativo e técnico em edificações para atender os encargos excepcionais de obras e serviços de engenharia da implantação dos Projetos Estratégicos e Estruturantes do Exército.





O edital conta com uma vaga imediata para engenheiro civil e formação de cadastro reserva. Para se inscrever, é necessário possuir curso técnico ou graduação completa na área designada, idade mínima de 18 anos e estar em quitação com as obrigações eleitorais e, caso seja homem, militares.





Após contratados, os profissionais serão lotados em Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Dourados (MS), e Corumbá (MS), sob jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração varia de R$ 3.419,97 e R$ 7.359,05.





Os interessados poderão se inscrever de 16 a 30 de abril por meio de entrega de ficha de inscrição, presencialmente, no Sítio do 3° Gpt E, na Rua Silveira Martins, Campo Grande. O atendimento será feito das 9h às 16h. Há taxa de inscrições no valor de R$ 45. Entretanto, candidatos inscritos no CadÚnico poderão recorrer ao pedido de isenção de 16 a 23 de abril.





A seleção será constituída por etapa única de avaliação de títulos e experiência profissional. Vale ressaltar que só serão aceitos títulos que se relacionem ao exercício de cada uma das atividades.





A convocação será efetivada conforme a necessidade de pessoal para dar início às atividades previstas e obedecerá a ordem de classificação divulgada no resultado final. Leia o edital na íntegra!

















*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer