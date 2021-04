TCDF retifica cronograma de concurso para procuradores e adia data das provas discursivas

(foto: TCDF/Divulgação)

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) publicou, no Diário Oficial do DF desta sexta-feira (9/4), retificação no cronograma do concurso com vagas para o cargo de procurador do Ministério Público junto ao TCDF.Segundo o documento, as provas discursivas P2 e P3 serão aplicadas nos dias 2 e 9 de maio de 2021. Já a prova oral está prevista pra 12 de setembro de 2021.