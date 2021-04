Prefeitura em SP abre inscrições de seleção com 90 vagas para a saúde

Profissionais de níveis médio, técnico e superior já podem se inscrever no novo processo seletivo aberto pela Prefeitura de Caieiras, em São Paulo. São 90 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva, para profissionais da área da saúde. Aos admitidos, o edital oferece remuneração de R$ 1.789,65 a R$ 15.000 para carga horária semanal de 12 a 44 horas.

A seleção visa contratar médicos de diversas especialidades, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, motoristas, assistentes sociais na área da saúde, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Prefeitur a do município, até o próximo dia 10.Haverá análise de títulos e experiência profissional como etapa única de seleção. Vale ressaltar que o prazo de validade do processo seletivo é de 180 dias prorrogáveis.