Concurso Creci-MA: sai concurso com 36 vagas de níveis médio e superior

(foto: Divulgação) Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-MA) abriu um novo concurso público com 36 vagas de níveis médio e superior. Do total de chances, seis são de contratação imediata e outras 30 para formação de cadastro de reserva. As chances são para São Luis do Maranhão-MA e Imperatriz-MA. Os salários variam entre R$ 1.285,60 e R$ 1.942,63, mais benefícios.





As inscrições estão abertas e serão efetuadas até às 23h59min de 10 de maio de 2021, somente via internet no site da banca organizadora, o Idib. As taxas variam entre R$ 80 e R$ 120. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado em até 24 horas após a emissão do boleto bancário.





Os candidatos serão avaliados por exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva, abrangendo os conteúdos programáticos citados no edital.





O tempo de duração da totalidade da Prova Objetiva será de três horas e será realizada na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com data prevista para o dia 18 de julho de 2021, em locais e horários que serão divulgados oportunamente via internet, no endereço eletrônico www.idib.org.br





O contrato de trabalho se dará sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).