Prefeitura em Goiás abre seleção gratuita para contratação de 17 profissionais

(foto: Itaberaí/Divulgação)

A Prefeitura de Itaberaí, no Estado de Goiás, abriu um novo processo seletivo com 17 vagas temporárias para profissionais de níveis médio e superior nos cargos de assistente social, psicólogo e motorista. Após contratados, os profissionais deverão atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Casa dos Idosos, no Conselho Tutelar, Creas e Cras.